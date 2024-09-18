Шторм «Борис» продолжает идти по Европе. Погиб уже 21 человек, на очереди — Италия

спасатели Фото: EPA

Мощный шторм «Борис», обрушившийся на Центральную Европу, достигает Италии — на большей части территории этой страны объявлены предупреждения о ливнях, сильном ветре и наводнениях.

Наводнения уже начались в городе Пескара, расположенном в центре Италии. Метеорологическая служба страны выпустила предупреждения об экстремальных погодных условиях от северного побережья Эмилии-Романьи до крайнего юга.

На этой неделе наводнения уже произвели разрушения в некоторых районах Польши, Чехии, Румынии и Австрии, по меньшей мере 21 человек погиб. Они были вызваны штормом «Борис», который принес огромное количество дождя и снега в выходные.

Власти Хорватии, Венгрии и Словакии также предупреждают об угрозе наводнений в ближайшие дни.

В Италии Национальная служба гражданской обороны объявила желтый уровень опасности для почти 50 регионов, предупредив о риске штормов, оползней и наводнений.

Согласно прогнозам погоды Би-би-си, наиболее уязвимыми считаются регионы Эмилия-Романья (на севере Италии) и Марке (центральная часть страны).