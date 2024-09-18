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Шторм «Борис» продолжает идти по Европе. Погиб уже 21 человек, на очереди — Италия

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BBC
Спасатели
Спасатели Фото: BBC News

Мощный шторм «Борис», обрушившийся на Центральную Европу, достигает Италии — на большей части территории этой страны объявлены предупреждения о ливнях, сильном ветре и наводнениях.

спасатели
спасатели Фото: EPA

Мощный шторм «Борис», обрушившийся на Центральную Европу, достигает Италии — на большей части территории этой страны объявлены предупреждения о ливнях, сильном ветре и наводнениях.

Наводнения уже начались в городе Пескара, расположенном в центре Италии. Метеорологическая служба страны выпустила предупреждения об экстремальных погодных условиях от северного побережья Эмилии-Романьи до крайнего юга.

На этой неделе наводнения уже произвели разрушения в некоторых районах Польши, Чехии, Румынии и Австрии, по меньшей мере 21 человек погиб. Они были вызваны штормом «Борис», который принес огромное количество дождя и снега в выходные.

Власти Хорватии, Венгрии и Словакии также предупреждают об угрозе наводнений в ближайшие дни.

В Италии Национальная служба гражданской обороны объявила желтый уровень опасности для почти 50 регионов, предупредив о риске штормов, оползней и наводнений.

Согласно прогнозам погоды Би-би-си, наиболее уязвимыми считаются регионы Эмилия-Романья (на севере Италии) и Марке (центральная часть страны).

Только за ближайшие три дня в регионе может выпасть одна или две месячные нормы осадков, есть серьезные опасения по поводу возможности наводнений.

Метеорологическая служба Италии выпустила красное предупреждение на среду.

Карта пострадавших от наводнений стран
Карта пострадавших от наводнений стран Фото: BBC

Более 5 тысяч солдат были направлены на помощь жителям в южной части Польши, из польского города Ныса эвакуировали около 40 тысяч человек.

В польском городе Глухолазы, расположенном на юго-западе страны, река вышла из берегов, что привело к обрушению моста, многие улицы оказались покрыты толстым слоем грязи.

Польская полиция подтвердила гибель по меньшей мере шести человек.

Премьер-министр страны Дональд Туск объявил о введении чрезвычайного положения, которое продлится в течение месяца. Самое сильное наводнение ожидается в среду в городе Вроцлав.

Больше всего пострадали районы вдоль чешско-польской границы. В Чехии эвакуировали 15 тыс. человек.

По данным местной неправительственной организации Člověk v tísn, Чехия пережила сильнейшее наводнение за последние 27 лет.

Одним из наиболее пострадавших городов стала Острава, где после сильных ливней во вторник река Одер вышла из берегов.

Венгерские солдаты в деревне Леанифалу помогают возводить заграждения от наводнений с помощью мешков с песком
Getty Images
Венгерские солдаты в деревне Леанифалу помогают возводить заграждения от наводнений с помощью мешков с песком

Уровень воды в реке Дунай в Словакии и Венгрии продолжает быстро расти, Братислава и Будапешт готовятся к возможным наводнениям.

По сообщениям СМИ, из-за повышенного уровня воды австрийские власти закрыли некоторые участки Дуная для судоходства.

Хорватская метеорологическая и гидрологическая служба предупредила, что на реке может произойти «крайне редкий» подъем воды, и подтвердила, что в случае необходимости планируется возвести заграждения от наводнений.

В Румынии прогнозируют усиление дождя в восточных Карпатах, что создаст угрозу для городов и деревень в уездах Галац и Васлуй, которые и так уже сильно пострадали.

Рекордное количество осадков, выпавшее в центральной Европе, было вызвано рядом факторов, в том числе изменением климата.

Различные погодные элементы соединились, создав «идеальный шторм», в котором очень холодный воздух из Арктики встретился с теплым воздухом из Средиземноморья. При этом конфигурация областей разного атмосферного давления привела к тому, что шторм «Борис» надолго застрял на одном месте.

Ученые объясняют, что более теплая атмосфера удерживает больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам. Кроме того, чем теплее океаны, тем больше из них испаряется воды, что питает штормовые системы.

BBC
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