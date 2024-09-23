Липину интересно Трамп или Харрис? Какой президент США в интересах Латвии

Короткий ответ - да, конечно, должно. США - одна из самых влиятельных стран мира. Физические расстояния уже давно не являются чем-то принципиальным. И, хоть система управления США и не зависит от одного человека, выборы президента покажут всему миру, какой курс эта страна изберет на ближайшие четыре года.

Поэтому давайте пристальнее посмотрим на три сферы, которые напрямую влияют на Латвию.

НАТО

Латвия и США активно сотрудничают между собой в сфере обороны. И самым важным в этом контексте является членство Латвии в военном блоке НАТО. А для НАТО очень важно участие США.

Можно сколько угодно говорить о том, что НАТО не контролируется одной страной (это правда). Или даже о том, что НАТО будет существовать и без участия США (что, вероятно, тоже правда). Но на данный момент США тратят на военные нужды в два раза больше, чем все остальные члены НАТО вместе взятые.

Так что, хоть прямой зависимости НАТО от США нет, очевидно, что без американских войск, людей и ресурсов Европе (и Канаде) придется куда сложнее. Что особенно актуально на третий год полномасштабного вторжения России в Украину.

С каким же американским президентом Латвии и всем остальным членам НАТО будет спокойнее?