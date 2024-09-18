Он признался, что сам фильм, в котором прозвучали обвинения, не смотрел, но примерно знает его содержание. "Я могу сказать, что в фильме есть определенные факты, но они абсолютно не связаны с этим событием. Там есть действия, совершенные в рамках совершенно другого уголовного производства, и по ним идет проверка, к этому они не имеют никакого отношения", - сказал министр.

Сейчас Козловскис считает, что создатели фильма "намешали коктейль" из разных фактов, что делает обвинения в адрес латвийских правоохранителей далекими от истины. Однако вся эта история тщательно изучается, и общественность будет проинформирована, как только появятся результаты, пообещал министр внутренних дел.