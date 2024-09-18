Латвия очень серьезно рассматривает и ответственно оценивает утверждения в фильме, снятом командой погибшего российского оппозиционера Алексея Навального, о том, что латвийские правоохранители могли за взятки помогать бывшему топ-менеджеру российской нефтяной компании ЮКОС Леониду Невзлину расправляться с противниками Кремля, заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в интервью программе 900 sekundes на канале TV3.
Он признался, что сам фильм, в котором прозвучали обвинения, не смотрел, но примерно знает его содержание. "Я могу сказать, что в фильме есть определенные факты, но они абсолютно не связаны с этим событием. Там есть действия, совершенные в рамках совершенно другого уголовного производства, и по ним идет проверка, к этому они не имеют никакого отношения", - сказал министр.
Сейчас Козловскис считает, что создатели фильма "намешали коктейль" из разных фактов, что делает обвинения в адрес латвийских правоохранителей далекими от истины. Однако вся эта история тщательно изучается, и общественность будет проинформирована, как только появятся результаты, пообещал министр внутренних дел.
Ранее соратники Алексея Навального опубликовали расследование, в котором утверждают, что за нападением на Леонида Волкова в Вильнюсе в марте 2024 года стоит бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин. Невзлин обвинения отвергает. В фильме утверждается, что к действиям, организованным Невзлиным, были причастны сотрудники латвийских правоохранительных органов. Также авторы фильма заявляют, что Невзлин с помощью взяток добился возбуждения в Латвии уголовного дела против бывшего генерального директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимира Ашуркова. В частности, упоминается, что в этой операции был задействован рижский прокурор.
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Пресс-секретарь прокуратуры Латвии Айга Эйдука подтвердила, что прокуратура была проинформирована об имеющемся в открытом доступе документальном фильме, в котором, в частности, утверждается, что латвийских полицейских и прокуроров якобы подкупали для возбуждения уголовных дел против российских оппозиционных активистов. Прокуратура не будет предоставлять информацию до того, как проведет полную оценку утверждений, содержащихся в документальном фильме.
В отделе по связям с общественностью Госполиции сообщили, что ведомство осведомлено о документальном фильме и содержащихся в нем обвинениях, которые также касаются полиции. "Мы категорически отвергаем обвинения в коррупции в отношении сотрудников полиции. До получения оценки компетентных органов Госполиция воздержится от дальнейших комментариев", - говорится в заявлении.
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