В четверг местами туман сохранится до середины дня

Осадков не ожидается. Наиболее солнечно и тепло будет в южных районах страны. Ветер прогнозируется слабый.

Температура воздуха поднимется до +21...+24 градусов, местами в прибрежных районах и на севере Видземе - до +18...+20 градусов.

В Риге туман рассеется, дождя не будет. Ожидается слабый северный ветер, температура воздуха поднимется примерно до +20 градусов.

Погода устанавливается центральной частью большого антициклона. Атмосферное давление составит 1032-1034 гектопаскаля на уровне моря.

Утром на большей части территории Латвии образовался туман, видимость в некоторых районах ниже 100 метров, свидетельствует метеорологическая информация. Во многих местах облачно, но без осадков.

На большей части страны безветренно, в Курземе дует слабый восточный и северо-восточный ветер. Качество воздуха в основном хорошее.

Температура воздуха в 5:00, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), колебалась от +7,8 градуса в Зосени до +16,1 градуса в Мерсрагсе и +17,1 градуса в Даугавгриве.

В Риге утро туманное, ветра почти нет, температура воздуха составила +12 градусов в аэропорту и +14 градусов в центре города.

Максимальная температура воздуха в среду в сети наблюдений LVĢMC колебалась от +17,9 градуса в Вентспилсе до +26,8 градуса в Даугавпилсе, что является новым рекордом тепла для 18 сентября в Латвии. Местный рекорд был побит еще на десяти станциях наблюдения, а рекорд второй декады месяца был достигнут в Зосени, где зафиксировано +25,8 градуса.

Самая высокая температура воздуха в Европе 18 сентября составила +32...+33 градуса в Испании и на Кипре. Самая низкая температура воздуха в ночь на четверг составила -5 градусов в Альпах.

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