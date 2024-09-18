Расходы на оборону должны остаться в числе приоритетов российского бюджета, сообщил во вторник российский диктатор Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Во время встречи обсуждалась подготовка проекта бюджета на 2023 год и на следующий трехлетний период, пишет The Moscow Times.
Путин приказал готовить бюджет к продолжению войны
По словам Путина, помимо "повышения обороноспособности", в список ключевых направлений бюджетных расходов должны войти "интеграция" оккупированных Россией регионов Украины, а также социальная поддержка населения и "технологическое развитие отечественной экономики".
"Со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объеме", - заявил Путин министрам.
"Здесь в том числе должны сработать стратегические решения по донастройке налоговой системы", - добавил он, имея в виду повышение налогов для жителей и предприятий, что, по подсчетам Минфина РФ, в течение следующих шести лет должно принести в государственную кассу 17 триллионов рублей.
Правительство заложило в бюджет на 2024 год 10,8 триллиона рублей (105,8 миллиарда евро) на военные расходы - на 60% больше, чем годом ранее, и в три раза больше, чем до войны в 2021 году. Бюджет выделяет 30% всех средств на закупку вооружений и содержание вооруженных сил - это самая высокая доля с советских времен.
К концу года расходы могут на треть превысить запланированные, составив 13,3 триллиона рублей, подсчитал научный сотрудник Немецкого института международной безопасности Янис Клюге. По его подсчетам, в первой половине 2024 года бюджетные расходы на оборону составили 5,3 триллиона рублей (51,9 миллиарда евро): в среднем российское правительство тратило на содержание армии и вооружение 29 миллиардов рублей (285 миллионов евро) в день.
Интересно, что принятый год назад закон о бюджете предусматривает сокращение расходов на оборону со следующего года сначала до 8,5 триллиона рублей, а затем до 7,4 триллиона рублей в 2026 году. Но "сегодня этот закон не внушает доверия", говорит инвестиционный банкир Евгений Коган: если доля военных расходов в экономике останется на нынешнем уровне, потребуется дополнительно 3,3 триллиона рублей, а для выполнения майских указов Путина - еще 1,4 триллиона рублей.
Цены на нефть также могут стать проблемой для бюджета, отмечали в прошлом аналитики Росбанка: баррель российской нефти марки Urals стоит чуть более 60 долларов, в то время как правительство заложило в бюджет 70 долларов в этом году и 69,7 доллара в следующем.
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