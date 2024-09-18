Путин приказал готовить бюджет к продолжению войны

По словам Путина, помимо "повышения обороноспособности", в список ключевых направлений бюджетных расходов должны войти "интеграция" оккупированных Россией регионов Украины, а также социальная поддержка населения и "технологическое развитие отечественной экономики".

"Со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объеме", - заявил Путин министрам.

"Здесь в том числе должны сработать стратегические решения по донастройке налоговой системы", - добавил он, имея в виду повышение налогов для жителей и предприятий, что, по подсчетам Минфина РФ, в течение следующих шести лет должно принести в государственную кассу 17 триллионов рублей.

Правительство заложило в бюджет на 2024 год 10,8 триллиона рублей (105,8 миллиарда евро) на военные расходы - на 60% больше, чем годом ранее, и в три раза больше, чем до войны в 2021 году. Бюджет выделяет 30% всех средств на закупку вооружений и содержание вооруженных сил - это самая высокая доля с советских времен.