Недавно американская компания Intel объявила, что строительство заводов по производству микросхем в Польше и Германии будет заморожено как минимум на два года. Эти проекты стоимостью в десятки миллиардов евро должны были стать краеугольным камнем стратегии "технологической независимости ЕС", изложенной в амбициозном European Chips Act. Однако сейчас в приоритете у гиганта другие проекты. TVNET+ разъясняет, почему это крайне плохие новости для Европы.

Не секрет, что ключевые технологии, на которых держится современный цифровой мир, сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, и лидерами по новейшим разработкам и производству электронных компонентов являются Тайвань, США, Китай, Южная Корея и Япония.

На долю Европы приходится порядка 10% мирового рынка микроэлектроники.

Еще совсем недавно этот географический дисбаланс особо не ощущался - логистика работала, как часы. Однако ковид и последующие геополитические катаклизмы показали, что в эпоху большого передела мира предпочтительнее, чтобы производство значимых изделий находилось в своем регионе, а не за морями-океанами.

Во время пандемии многие предприятия Европы оказались в тяжелейшей ситуации - из-за сбоев в логистике нужных компонентов просто не было: складские запасы иссякли, а заморские поставки откладывались на неопределенное время.