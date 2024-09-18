Киев: контрнаступление России в Курской области остановлено

"Они пытались атаковать с флангов, но были там остановлены", - указал представитель администрации.

"Ситуация стабилизирована, сегодня все под контролем, достижений у них нет", - добавил Дмитрашковский.

На занятых украинский войсками территориях находятся "несколько тысяч" российских мирных жителей, указал он.

"В отдельных населенных пунктах более 100 человек, более 200, более 500", - сказал он.

Представитель администрации признал, что у Москвы были "небольшие достижения".

"Россияне зашли в один из населенных пунктов. Они начали бои за другой населенный пункт, и на этом все", - сказал он.

В ходе российских ударов в попытках заново занять территорию с конца августа были убиты 23 мирных жителя, указал Дмитришковский.

Продукты питания в этот район ввозятся из находящейся по соседству Сумской области Украины, отметил чиновник.

"Администрация Сумской области каждую неделю выделяет средства на хлеб. Вооруженные силы поставляют воду, администрация обеспецивает продовольственные пакеты, - сказал он. - Там ничего не работает, нет ни магазинов, ни аптек, ничего".

Правительство Украины на этой неделе призвало ООН и Красный Крест принять участие в операциях по оказанию гуманитарной помощи в подконтрольной Украине части Курской области.

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