Телеграм-канал Astra утверждал, что в мае и июле беспилотники уже атаковали войсковую часть в городе Торопец, в результате чего были взрывы и пожары.

Торопец — город с 1000-летней историей и населением чуть более 11 тысяч человек.

Доступ в город уже открыт, погибших и серьезно пострадавших при атаке БПЛА нет, сообщил губернатор. Однако помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов позже заявил, что 13 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести после падения обломков БПЛА.

Почему украинские дроны могли поразить военные склады

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев

Провоенные блогеры негодуют: снимки взлетевшего на воздух арсенала в Торопце находились в открытом доступе.

«Товарищ сбрасывает мне в личку спутниковые фото складов в Торопце. С высокой детализацией, — пишет военный волонтер и политолог Алексей Живов. — Многое лежало под открытым небом и легко различалось, в одном месте ракеты. В другом снаряды и т. д. Я его спрашиваю: „Откуда ты все эти фотки в таком качестве берешь?“ Знаете, откуда? Yandex и Google карты. У меня цензурные слова закончились по этому вопросу. Я просто не понимаю, что происходит», — возмущается он.

Очевидно, что если боеприпасы можно было рассмотреть на картах Yandex и Google, то военные спутники тем более их видели. Но почему ракеты и снаряды оказались на виду, под открытым небом?