В городе Торопец в Тверской области в ночь на 18 сентября объявили частичную эвакуацию из-за атаки дронов. Произошел взрыв и сильный пожар. Вероятно, был атакован большой арсенал для ракет и других боеприпасов. Об этом заявляют источники в СБУ. Российские власти взрыв на складе боеприпасов не подтверждают.
Ночью о пожаре в Торопце сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. По его словам, огонь вспыхнул «в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО». Он не уточнил, какой объект был атакован.
Российские губернаторы в последние месяцы при ударах украинских дронов по тем или иным объектам всегда заявляют, что дрон был сбит, а на объект — нефтебазу, например — упали обломки.
Российские телеграм-каналы, ссылаясь на местных жителей, сообщили, что в Торопце был слышен характерный звук беспилотника, а затем раздался взрыв. Позднее правительство Тверской области сообщило, что власти решили частично эвакуировать население «с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар».
Согласно информации на странице администрации Торопца в соцсети «ВКонтакте», жителей эвакуируют в соседний город Западная Двина. Там, как сообщила администрация Западнодвинского муниципального округа, 18 сентября закрывают школы и детские сады.
Минобороны России утром заявило, что в ночь на 18 сентября над российскими регионами было сбито 54 беспилотника. В своей сводке ведомство упомянуло Курскую, Брянскую, Смоленскую, Белгородскую и Орловскую области, но ничего не сообщило о Тверской.
По данным российских и украинских телеграм-каналов, в Торопце мог быть атакован большой склад боеприпасов. Они публикуют неподтвержденные видео и фото мощных взрывов, напоминающих скорее детонацию боеприпасов, чем взрывы относительно небольших зарядов беспилотников.
Видео предположительно снято местными жителями, они переговариваются за кадром. О мощных взрывах рассказывают и участники одного из торопецких чатов в телеграме.
В Торопце расположен арсенал комплексного хранения боеприпасов, ракет и взрывчатых веществ. Это официальная информация, о ракетном арсенале не раз писали российские государственные СМИ.
Российские власти не сообщали о взрыве на арсенале.
Источник Украинской службы Би-би-си в СБУ заявил, что украинские дроны в Тверской области «ликвидировали склад» с ракетами «Искандер» и «Точка-У», а также корректируемыми авиабомбами.
«Соответствует высочайшим мировым стандартам»
Строительство арсенала комплексного хранения в Торопце было завершено несколько лет назад, следовало из официальных сообщений. По оценкам Спецстроя, на его возведение было потрачено 3,6 млрд рублей.
Арсенал был построен в рамках запущенной Минобороны России в 2012 году целевой программы совершенствования системы хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, призванной исключить их содержание под открытым небом.
В Минобороны заявляли, что арсенал «соответствует высочайшим мировым стандартам» и позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность.
В арсенале есть холодные и отапливаемые помещения, электрические подстанции, очистные сооружения, резервуары для хранения воды и топлива, а также более 100 пожарных водоемов.
Телеграм-канал Astra утверждал, что в мае и июле беспилотники уже атаковали войсковую часть в городе Торопец, в результате чего были взрывы и пожары.
Торопец — город с 1000-летней историей и населением чуть более 11 тысяч человек.
Доступ в город уже открыт, погибших и серьезно пострадавших при атаке БПЛА нет, сообщил губернатор. Однако помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов позже заявил, что 13 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести после падения обломков БПЛА.
Почему украинские дроны могли поразить военные склады
Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев
Провоенные блогеры негодуют: снимки взлетевшего на воздух арсенала в Торопце находились в открытом доступе.
«Товарищ сбрасывает мне в личку спутниковые фото складов в Торопце. С высокой детализацией, — пишет военный волонтер и политолог Алексей Живов. — Многое лежало под открытым небом и легко различалось, в одном месте ракеты. В другом снаряды и т. д. Я его спрашиваю: „Откуда ты все эти фотки в таком качестве берешь?“ Знаете, откуда? Yandex и Google карты. У меня цензурные слова закончились по этому вопросу. Я просто не понимаю, что происходит», — возмущается он.
Очевидно, что если боеприпасы можно было рассмотреть на картах Yandex и Google, то военные спутники тем более их видели. Но почему ракеты и снаряды оказались на виду, под открытым небом?
Ответ на этот вопрос напрашивается. Из-за активизации боевых действий в Украине и Курской области потребность российских войск в боеприпасах резко возросла, их поставки в зону боевых действий идут непрерывно. Столь же интенсивно идет завоз вооружений с оборонных заводов на склады.
В таких условиях высока вероятность не справиться с потоком военных поставок — могла возникнуть ситуация, когда очередную партию боеприпасов не успели загрузить в подземные хранилища или другую не успели вывезти.
От украинской границы до 107-го арсенала главного ракетно-артиллерийского управления в Торопце — менее 500 км. Украинский ударный дрон «Лютый» способен пролететь такое расстояние за три часа, а российские системы ПВО он преодолевал уже не раз.
Российские власти не подтверждали удар по ракетному арсеналу в Торопце, СБУ заявила об атаке в анонимном режиме в украинских СМИ.