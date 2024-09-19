Видео ⟩ Житель Таллинна, купивший квартиру у судебного исполнителя, обнаружил в ней скелет
Во вторник вечером в программе Reporter на Kanal 2 рассказали ужасающую историю о том, как нового владельца квартиры ждал жуткий сюрприз в его недавно приобретенной недвижимости.
Инцидент произошел в Мустамяэ на Э. Вильде-теэ, где житель Таллинна купил квартиру. 10 сентября, войдя в свое новое жилье, владелец обнаружил скелет.
Квартира была куплена на аукционе судебного исполнителя Элин Вилипус, которая не смогла найти 63-летнего владельца собственности. На данный момент есть предположение, что найденный скелет - это останки бывшего владельца квартиры. "Поскольку на месте происшествия не было обнаружено следов преступления, скелет был отправлен на вскрытие", - сказал ведущий новостей Kanal 2 Симон Сувисте.
Жители многоквартирного дома, в котором был обнаружен труп, даже не знали о случившемся. Один из них вкратце рассказал, что 10 сентября к их дому приезжали и полиция, и скорая помощь.
Но главным во всей этой истории остается один вопрос: как судебный исполнитель мог выставить на аукцион квартиру человека, чей скелет все это время находился там?
Судебный исполнитель Вилипус не стала комментировать ситуацию на камеру. "Она сказала, что у нее есть некоторые ограничения, которые не позволяют ей раскрывать конкретные детали", - отметил в программе Сувисте.
Тем не менее Вилипус объяснила ситуацию в письменном виде: "Можем ли мы рассчитывать, что все должники сотрудничают с судебным исполнителем в рамках исполнительного производства и намеренно не скрываются или что с нами не сотрудничают только те лица, с которыми действительно что-то случилось? К сожалению, мы не можем это предусмотреть. Пытаемся ли мы связаться с каждым должником до реализации имущества, отправляем ли уведомления, пытаемся ли дозвониться, выезжаем ли на место и делаем ли все от нас возможное в этом плане?"
"Это то, что мы стараемся делать в рамках любого производства", - говорится в заключении письма.
"Несмотря на то, что судебный исполнитель подтвердила, что для того, чтобы связаться с должником, используются все возможные методы, включая посещение места, видимо, что-то в этот раз пошло не так", - добавил ведущий.
Неизвестно, когда именно умер человек, найденный в квартире. В ответ на запрос Elu24 Департамент полиции и погранохраны предоставил те же факты, что были озвучены в выпуске.
"10 сентября в полицию поступило сообщение о том, что человек, купивший на аукционе квартиру на Вильде-теэ и впервые приехавший ее посмотреть, обнаружил в одной из комнат скелет. Предположительно, это был бывший хозяин квартиры, 63-летний мужчина, которого так и не нашел судебный исполнитель. На месте происшествия не было обнаружено никаких следов преступления, и останки были отправлены на экспертизу", - сообщили в полиции.
Результаты вскрытия пока не известны.
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