Видео Житель Таллинна, купивший квартиру у судебного исполнителя, обнаружил в ней скелет

По словам полиции, предположительно, найденный скелет - это останки бывшего владельца квартиры Фото: kaader Kanal 2 saatest

Тем не менее Вилипус объяснила ситуацию в письменном виде: "Можем ли мы рассчитывать, что все должники сотрудничают с судебным исполнителем в рамках исполнительного производства и намеренно не скрываются или что с нами не сотрудничают только те лица, с которыми действительно что-то случилось? К сожалению, мы не можем это предусмотреть. Пытаемся ли мы связаться с каждым должником до реализации имущества, отправляем ли уведомления, пытаемся ли дозвониться, выезжаем ли на место и делаем ли все от нас возможное в этом плане?"

"Это то, что мы стараемся делать в рамках любого производства", - говорится в заключении письма.

"Несмотря на то, что судебный исполнитель подтвердила, что для того, чтобы связаться с должником, используются все возможные методы, включая посещение места, видимо, что-то в этот раз пошло не так", - добавил ведущий.

Неизвестно, когда именно умер человек, найденный в квартире. В ответ на запрос Elu24 Департамент полиции и погранохраны предоставил те же факты, что были озвучены в выпуске.

"10 сентября в полицию поступило сообщение о том, что человек, купивший на аукционе квартиру на Вильде-теэ и впервые приехавший ее посмотреть, обнаружил в одной из комнат скелет. Предположительно, это был бывший хозяин квартиры, 63-летний мужчина, которого так и не нашел судебный исполнитель. На месте происшествия не было обнаружено никаких следов преступления, и останки были отправлены на экспертизу", - сообщили в полиции.

Результаты вскрытия пока не известны.

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