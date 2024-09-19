Готовим куртки? В воскресенье возможны первые заморозки

В регионах на северо-востоке Латвии температура воздуха на высоте двух метров может понизиться до 0...+4 градусов, а на высоте травы возможны заморозки. На остальной территории страны минимальная температура воздуха составит +5...+12 градусов.

В ночь на понедельник заморозки возможны и в других регионах страны.

В течение следующей недели в Латвию поступят более теплые воздушные массы с юга, ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра, поэтому со вторника риск заморозков уменьшится, а температура ночью не опустится ниже +10...+15 градусов.

Дневная температура в воскресенье составит +14...+19 градусов, в начале следующей недели потеплеет до +18...+24 градусов, а затем вновь станет прохладнее.

Как сообщалось, 22 сентября в Латвии начнется астрономическая осень. В ближайшее время ожидается также наступление метеорологической осени, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд опускается ниже +15 градусов.

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