Аналитики: Удары по российским тылам подрывают способность РФ атаковать Украину

Удары украинской армии по объектам в России могут повлиять на наступательные операции по всей зоне боевых действий в Украине, если украинская армия будет располагать материальной базой, возможностями и полномочиями для проведения широкомасштабной кампании по поражению объектов материально-технического обеспечения и поддержки на российской территории, указывается в докладе.

Летом 2022 года украинские военные нанесли серию ударов ракетами HIMARS по объектам в оккупированной Украине, где складировались российские боеприпасы, и это заставило россиян рассредоточить свои склады боеприпасов и снизило эффективность российской логистики, напоминают эксперты ISW.

"Повторяющиеся удары по складам боеприпасов на территории России с ущербом, аналогичным удару в Торопце, могут заставить российское военное руководство принять такое же решение реорганизовать и рассредоточить системы обеспечения и логистики в России для смягчения последствий таких ударов", - говорится в докладе.

"Снятие ограничений на использование западных систем и дальнейшее развитие собственного потенциала дальнего удара может позволить украинским войскам более эффективно использовать уязвимые места России", - считают аналитики.

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