"Это в лучших интересах ребенка", - это предложение Ласма слышала бесчисленное количество раз и сейчас может повторять почти как мантру. У ее сына Роя - расстройство аутистического спектра (РАС), которое сделало его путь к образованию по-настоящему тернистым, и не потому, что Рой не способен усваивать учебные материалы, а потому, что они не всегда доступны, несмотря на то, что вокруг говорят об инклюзивном образовании.

Вот уже 13 лет Ласма, как она сама говорит, проходит через постоянную "мясорубку" системы образования. Ее сын Рой страдает расстройством аутистического спектра (РАС), что резко снижает его шансы на получение качественного образования. Не потому, что он не способен учиться, а потому, что система не дает ему такой возможности. В результате Ласма уже много лет борется со всевозможными комиссиями, которые выносят Рою вердикт "Код 58", и с системой образования, которая на бумаге якобы обеспечивает инклюзивное образование. Но так ли радужна реальность, как обещания?