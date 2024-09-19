После падения в Латгале российского дрона алгоритм подъема истребителей НАТО упрощен

Он рассказал, что 11 сентября в Латвию прибыло руководство военно-воздушных сил Европы, с которым достигнута договоренность об упрощении алгоритма действий по подъему истребителей в воздух, что позволит "нам быть более эффективными".

По словам Калниньша, инцидент с российским беспилотником также придал дополнительный импульс переговорам о введении ротационной системы ПВО.

Напомним, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский дрон типа Shahed. NBS вели мониторинг ситуации, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух истребители НАТО, что вызвало критику со стороны общественности. Когда беспилотник упал, боеголовка, которая изначально не взорвалась, была деактивирована.

Комментируя инцидент на этой неделе, когда истребители НАТО были подняты в воздух для поиска пересекшего границу Латвии объекта, который, как выяснилось позже, оказался стаей птиц, Калниньш отметил, что мониторинг воздушного пространства - сложная задача и не все объекты можно идентифицировать даже с помощью современных средств.

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