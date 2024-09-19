Утром в пятницу туман рассеется, днем будет солнечно

Наступит безветрие, температура воздуха понизится до +5...+12 градусов.

Днем над большей частью страны небо прояснится и выглянет солнце. Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха поднимется до +18...+23 градусов.

В Риге в пятницу утром возможен густой туман, днем ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ночью наступит безветрие, воздух остынет до +12 градусов, в пригороде - до +7...+10 градусов. Днем будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, столбики термометров в тени достигнут +19 градусов.

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