Официально: в банкоматах запретили использовать русский язык

Определено, что отныне в банкоматах, предоставляемых кредитной организацией, должен быть доступен латышский и латгальский языки, также могут присутствовать официальные языки государств-членов или стран-кандидатов в ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В целом цель поправок - обеспечить доступность наличных денег для жителей на всей территории Латвии. Поправки призваны определить минимальные требования, чтобы клиент кредитной организации мог снять наличные деньги с расчетного счета в кредитной организации.

В Латвии безналичный расчет все чаще становится основной формой расчетов. Однако, несмотря на рост безналичных расчетов, наличные расчеты по-прежнему актуальны. Так, по данным исследования "Платежный радар" Банка Латвии, в феврале 2024 года наличные расчеты составляли в среднем 23% ежедневных платежей.

В целом с конца 2013 года количество филиалов кредитных учреждений в Латвии сократилось на 91,5%.

По данным Банка Латвии, на конец 2013 года количество пунктов обслуживания клиентов кредитных учреждений составляло 319, а в мае 2023 года – 77 пунктов, из которых 27 пунктов обслуживания клиентов осуществляли наличные расчеты.

Несмотря на то, что банкоматы кредитных организаций стали основным источником обеспечения доступа жителей к наличным деньгам, их количество также сокращается. Согласно данным, опубликованным "Европейской ассоциацией безопасных транзакций" (The European Association for Secure Transactions - EAST) о ситуации на 30 июня 2023 года, в Латвии насчитывалось 4,9 банкоматов на 10 000 жителей, что является одним из самых низких показателей в Европе.

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