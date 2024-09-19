Официально: работодателям запретят необоснованно требовать знания русского языка

Поправки, над которыми парламентарии работали почти год, призваны защитить право сотрудников использовать при выполнении трудовых обязанностей национальный язык и не подвергаться дискриминации с необоснованными требованиями знания иностранного языка.

Принятием изменений подтверждается, что знание иностранного языка не считается разумно необходимым для выполнения трудовых обязанностей, если работа связана с производством товаров, оказанием услуг или иной деятельностью во внутреннем рынке Латвии. Исключение - если владение иностранным языком объективно оправдано для выполнения работы, например, в случаях, когда выполнение работы связано с зарубежными странами.

Поправками обеспечивается, чтобы в Латвии как стране-участнице Европейского союза нельзя было требовать от работников знания русского языка, объяснили авторы законопроекта, сославшись на существующую сейчас на рынке труда дискриминацию молодых людей, у которых знания русского языка недостаточны.

Поправки предусматривают, что в случае, если в объявлении о работе будет требование о владении иностранным языком, в него нужно будет включить и обоснование его необходимости. А в ходе рабочего интервью впредь работодателю запрещено задавать вопросы соискателю о знании иностранных языков, если оно не имеет существенного значения при выполнении трудовых обязанностей.

Комиссия по социальным и трудовым вопросам в сотрудничестве с ответственным министерством и другими структурами вскоре планирует продолжить работу над вопросами, касающимися процесса административных нарушений по необоснованному требованию знаний иностранного языка, сообщил ранее глава комиссии Андрис Берзиньш.

Поправки к Закону о труде были инициированы Национальным объединением.

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