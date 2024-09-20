Посетители Ночного рынка восхищены невероятно красивой торговой зоной

Мы получили красивую фотографию Ночного базара от Сармите. Она довольно частый посетитель Ночного базара, но на этот раз все было по-другому, потому что такой красоты на Ночном базара ещё не видели.

Фото: Aculiecinieka foto

Об этой красоте на Ночном базаре позаботилось хозяйство Siliņi (Иецавский край).

Наша читательница тоже не смогла устоять перед такой красотой и купила шикарный пучок редиса:

"Люди были под впечатлением, даже те, кто не покупал, а просто проходил мимо".

Мы связались с автором прекрасной работы, фермером, владельцем Siliņi Гунтисом Клявиньшем, задав вопрос, почему он решил так красиво разложить редис, а не складывать его в ящики, как это делают другие торговцы. Вот что рассказал нам Гунтис: "Редис - мой любимый и первый овощ, который позволил мне стать фермером. Я выращиваю редис с 11 лет.

За 16 лет мой отец научил меня, что помимо выращивания, одной из самых важных вещей является то, как ты себя преподносишь. Я увидел в этой культуре потенциал завоевать сердца покупателей, это словно вестник осени и весны".

Гунтис продолжает:

"Сложив редиску в ящики, люди не увидят красоту урожая!"

Успейте насладиться красотой, пока она ещё есть в наличии!

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