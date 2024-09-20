Мы не просто едим, мы покупаем глазами, верно? Хозяйство Siliņi, конечно, тоже это знает, что подтверждает их красивая, светлая торговая площадка на Ночном базаре Рижского центрального рынка.
Посетители Ночного рынка восхищены невероятно красивой торговой зоной
Мы получили красивую фотографию Ночного базара от Сармите. Она довольно частый посетитель Ночного базара, но на этот раз все было по-другому, потому что такой красоты на Ночном базара ещё не видели.
Об этой красоте на Ночном базаре позаботилось хозяйство Siliņi (Иецавский край).
Наша читательница тоже не смогла устоять перед такой красотой и купила шикарный пучок редиса:
"Люди были под впечатлением, даже те, кто не покупал, а просто проходил мимо".
Мы связались с автором прекрасной работы, фермером, владельцем Siliņi Гунтисом Клявиньшем, задав вопрос, почему он решил так красиво разложить редис, а не складывать его в ящики, как это делают другие торговцы. Вот что рассказал нам Гунтис: "Редис - мой любимый и первый овощ, который позволил мне стать фермером. Я выращиваю редис с 11 лет.
За 16 лет мой отец научил меня, что помимо выращивания, одной из самых важных вещей является то, как ты себя преподносишь. Я увидел в этой культуре потенциал завоевать сердца покупателей, это словно вестник осени и весны".
Гунтис продолжает:
"Сложив редиску в ящики, люди не увидят красоту урожая!"
Успейте насладиться красотой, пока она ещё есть в наличии!
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