Видео Namejs 2024 в кадре. Репортаж TVNET

Один из сценариев учений был разыгран на территории 2-й больницы Риги. По легенде, в результате происшествия в Рижском свободном порту пострадали 12 человек, для их эвакуации были вызваны солдаты-спасатели 1-й Рижской бригады.

"Учимся не только мы, но и наши партнеры по гражданской обороне, потому что они не принимают столько пострадавших одновременно каждый день", - сказала TVNET главный врач медицинской роты 1-й Рижской бригады капитан Юлия Ромбовска.

Председатель правления Рижской 2-й больницы Сандрис Петронис подчеркнул, что больница является стратегическим партнером Вооруженных сил. "Во вемя учений мы можем проверить и сами себя. Один большой блок, который мы рассматриваем, - это общение. Другой момент - это наша способность справляться с потоком пациентов и сортировать их.

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Благодаря учениям мы сможем лучше понять, сколько пациентов мы сможем принять в час Х".