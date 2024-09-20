На этой неделе в Риге наблюдается усиленное передвижение солдат и военной техники - проходят масштабные военные учения Namejs, в ходе которых проверяется готовность земессаргов и солдат к выполнению задач национальной обороны и охране объектов государственного значения в сотрудничестве с другими службами. У TVNET была уникальная возможность проследить за процессом учений.
Видео ⟩ Namejs 2024 в кадре. Репортаж TVNET
Один из сценариев учений был разыгран на территории 2-й больницы Риги. По легенде, в результате происшествия в Рижском свободном порту пострадали 12 человек, для их эвакуации были вызваны солдаты-спасатели 1-й Рижской бригады.
"Учимся не только мы, но и наши партнеры по гражданской обороне, потому что они не принимают столько пострадавших одновременно каждый день", - сказала TVNET главный врач медицинской роты 1-й Рижской бригады капитан Юлия Ромбовска.
Председатель правления Рижской 2-й больницы Сандрис Петронис подчеркнул, что больница является стратегическим партнером Вооруженных сил. "Во вемя учений мы можем проверить и сами себя. Один большой блок, который мы рассматриваем, - это общение. Другой момент - это наша способность справляться с потоком пациентов и сортировать их.
Благодаря учениям мы сможем лучше понять, сколько пациентов мы сможем принять в час Х".
Как сообщалось, с 18 по 22 сентября в 1-й Рижской бригаде Земессардзе проходит активная фаза учений, в ходе которой усилено передвижение солдат и военной техники в районах ответственности бригады, в том числе в Риге, Бауском, Кекавском, Огрском и Ропажском краях, волости Томес и в окрестностях Закюмуйжи.
Во время учений движение солдат и военной техники заметно в Риге, особенно в Даугавгриве, Агенскалнсе, Торнякалнсе, Кундзиньсале, Саркандаугаве, Чекуркалнсе, Тейке, Дарзциемсе и Латгальском предместье.
В Вооруженных силах напоминают, что во время учений за пределами военных полигонов солдаты используют только учебные боеприпасы, которые создают шум, но не угрожают здоровью и жизни людей и не наносят вред окружающей среде.
В ходе учений соблюдаются требования пожарной безопасности и охраны природы. Учения проходят на заранее согласованных площадках.
Видео: Учения Namejs 2023
Галерея: Эдгар Ринкевич посещает учения Namejs 2024 в Карсаве
Видео: Namejs 2018 на Адажском полигоне
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