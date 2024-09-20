Утром в субботу, 21 сентября, во многих регионах возможен туман, но день будет солнечным и теплым, прогнозируют синоптики.
Накануне заморозков: в субботу сохранится тепло и солнечная погода
Осадков не ожидается, будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, на побережье - до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.
В Риге в субботу утром возможен туман, днем будет светить солнце. Температура воздуха ночью составит около +12 градусов, днем воздух прогреется до +20 градусов.
Как сообщалось, на следующей неделе в Латвии солнце чаще будет скрываться за облаками и временами ожидаются дожди, а в последние дни сентября и начале октября погода станет по-осеннему промозглой, прогнозируют синоптики.
Ранним утром воскресенья на северо-востоке страны, а в ночь на понедельник на более обширной территории на востоке Латвии возможны заморозки в верхнем слое травы, так как на высоте двух метров в этом регионе прогнозируется понижение температуры воздуха до +1...+5 градусов. Последующие ночи будут теплее: несколько ночей на следующей неделе температура воздуха по всей стране будет держаться выше +10...+15 градусов.
В понедельник и вторник осадки не ожидаются. При южном ветре от слабого до умеренного температура воздуха днем поднимется до +18...+23 градусов.
Значительные осадки и усиление ветра прогнозируются в конце следующей недели, когда ожидается более резкое падение температуры: в последние три дня сентября температура воздуха, скорее всего, уже не превысит +11...+16 градусов. В начале октября возможно дальнейшее понижение температуры.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 19 сентября в части Видземе, в том числе на станции наблюдений в Мадоне, Руйиене и Зосени, могла начаться метеорологическая осень, так как среднесуточная температура воздуха опустилась до +14 градусов. Метеорологическая осень наступает, если пять дней подряд средняя температура воздуха сохраняется ниже +15 градусов.
Ожидается, что в конце следующей недели - менее чем на месяц позже обычного - метеорологическая осень начнется по всей стране.
Астрономическая осень наступит в это воскресенье, 22 сентября.
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