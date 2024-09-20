Накануне заморозков: в субботу сохранится тепло и солнечная погода

Осадков не ожидается, будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, на побережье - до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В Риге в субботу утром возможен туман, днем будет светить солнце. Температура воздуха ночью составит около +12 градусов, днем воздух прогреется до +20 градусов.

Как сообщалось, на следующей неделе в Латвии солнце чаще будет скрываться за облаками и временами ожидаются дожди, а в последние дни сентября и начале октября погода станет по-осеннему промозглой, прогнозируют синоптики.

Ранним утром воскресенья на северо-востоке страны, а в ночь на понедельник на более обширной территории на востоке Латвии возможны заморозки в верхнем слое травы, так как на высоте двух метров в этом регионе прогнозируется понижение температуры воздуха до +1...+5 градусов. Последующие ночи будут теплее: несколько ночей на следующей неделе температура воздуха по всей стране будет держаться выше +10...+15 градусов.