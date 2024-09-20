В субботу местами пройдут дожди; воздух прогреется до +21 градуса

В утренние часы местами сохранится туман. Ветер останется слабым, температура повысится до +17...+21 градуса.

В столице также будет переменная облачность, но дождя не ожидается. Будет дуть легкий ветерок. Максимальная температура воздуха составит +18...+20 градусов.

Ожидается, что в конце следующей недели - менее чем на месяц позже обычного - метеорологическая осень начнется по всей стране.

Астрономическая осень наступит в это воскресенье, 22 сентября.

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