"Для развития Латвии" будет участвовать в выборах как минимум в 28 самоуправлениях

Сегодня, 20 сентября, в Стамериенском дворце состоялся конвент партии, на котором ее лидеры резко критиковали работу правительства под руководством Эвики Силини ("Новое Единство"), заявив, что правительство не знает, куда ведет страну, и назвав причиной безответственности некомпетентность премьер-министра и других политиков коалиции.

"Последние месяцы показали неспособность правительства принимать решения и брать на себя ответственность, а также преобладание бюрократических процессов над необходимыми реформами. Об этом свидетельствует, например, проект Rail Baltica, где в настоящее время нет ни денег, ни понимания того, как вообще достроить железнодорожную линию, при этом никто за это не отвечает", - заявил сопредседатель партии Ивар Иябс.

Сопредседатель партии Артис Пабрикс в своем выступлении отметил, что Латвия в настоящее время весьма далека от целенаправленной политики.

"Мы продолжаем воспроизводить сами себя, бюрократию советских времен и добавившиеся к ним европейские правила. Но процветание не растет пропорционально бюрократическим процессам. Мы отстаем и от Эстонии, и от Литвы. Такую политику нельзя назвать целенаправленной", - заявил Пабрикс.

В настоящее время партию в 23 самоуправлениях представляют 78 депутатов. У партии 17 региональных и одно молодежное отделение.

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