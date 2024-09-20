К этому времени база заросла джунглями. Однако американским военным уже удалось восстановить более 20 миллионов квадратных метров асфальта, сообщает издание Bild. По данным издания, Пентагон выделил на восстановление объекта почти полмиллиарда долларов. Авиабаза модернизируется в рамках плана Тихоокеанской инициативы по сдерживанию. Таким образом США готовятся к возможной конфронтации с Китаем, сообщает Bild.

Остров Тиниан сыграл важную роль во Второй мировой войне для США. С него взлетели американские бомбардировщики и сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. С этого острова также можно добраться до Китая.

Кроме того, США практикуют быстрое развертывание войск в Тихоокеанском регионе. В начале сентября армия США направила воздушно-десантные войска и военную технику на изолированный остров Шемья у побережья Аляски. На этом острове расположена база ВВС Эриксон, которая считается ближайшим к России военным объектом США. Расстояние от Эрикссона до ближайшего российского острова составляет 450 километров, а до Петропавловска-Камчатского чуть больше 1000 километров.

Генерал-майор Джозеф Хилберт, командующий 11-й воздушно-десантной дивизией, заявил, что развертывание американских войск на острове недалеко от Аляски демонстрирует способность вооруженных сил США реагировать на военные вызовы по всему миру и в течение нескольких часов доставлять в нужное место "боеспособные силы". При этом генерал-майор заявил, что операция войск США стала ответом на возросшую военную активность России и Китая в окрестностях Аляски.

Ранее Пентагон в своей стратегии национальной безопасности заявил, что Россия представляет собой "острую угрозу", а Китай является "самым важным стратегическим соперником и самым большим вызовом" для США. В заявлении, сделанном на июльском саммите НАТО в Вашингтоне, говорится, что Китай "бросает вызов" блоку и что "углубление стратегического партнерства между Россией и Китаем вызывает серьезную озабоченность".

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