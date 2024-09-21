Видео Оператор кабельного телевидения Balticom пережил кибератаку

В пятницу, 20 сентября, примерно двум тысячам клиентов оператора кабельного телевидения Balticom транслировался несанкционированный контент - видео о действиях российской армии в Украине. Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш вечером в пятницу в социальной сети Х написал, что кибератака на сети Balticom очень похожа на ту, что была 9 мая - она затронула часть интерактивного телевидения.