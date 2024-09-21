Сб, 21.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Видео Оператор кабельного телевидения Balticom пережил кибератаку

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: TVNET lasītāja foto

В пятницу, 20 сентября, примерно двум тысячам клиентов оператора кабельного телевидения Balticom транслировался несанкционированный контент - видео о действиях российской армии в Украине. Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш вечером в пятницу в социальной сети Х написал, что кибератака на сети Balticom очень похожа на ту, что была 9 мая - она затронула часть интерактивного телевидения.

Ивар Аболиньш отметил, что в данный момент ведется выяснение обстоятельств.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти