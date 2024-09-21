В пятницу, 20 сентября, примерно двум тысячам клиентов оператора кабельного телевидения Balticom транслировался несанкционированный контент - видео о действиях российской армии в Украине. Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш вечером в пятницу в социальной сети Х написал, что кибератака на сети Balticom очень похожа на ту, что была 9 мая - она затронула часть интерактивного телевидения.
Видео ⟩ Оператор кабельного телевидения Balticom пережил кибератаку
Ивар Аболиньш отметил, что в данный момент ведется выяснение обстоятельств.
Par situāciju ar kabeļoperatoru Balticom pic.twitter.com/2mIVLjbD7S— Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) September 20, 2024
Balticom tikko paņēma hakerīši? pic.twitter.com/8NLQxAy2zV— Meitene kleitā (@taanevarbuut) September 20, 2024
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