С днем рождения, президент! Взгляд на стиль Эдгара Ринкевича

"Мои рекомендации согласно нумерологии - не концентрироваться так сильно на собственном эго и признать, что вокруг есть и другие мнения. Сбалансировать материальный и духовный рост и максимально думать о том, какие знания ты можешь дать обществу, так как по числам господин Ринкевич - гуру знаний" - говорит о президенте нумеролог Илзе Буна-Лединя.