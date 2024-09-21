В субботу, 21 сентября, день рождения отмечает президент Латвии Эдгар Ринкевич - ему исполняется 51 год! Давайте пожелаем ему здоровья и счастья на каждом шагу, а также посмотрим на гардероб первого лица государства.
С днем рождения, президент! Взгляд на стиль Эдгара Ринкевича
"Мои рекомендации согласно нумерологии - не концентрироваться так сильно на собственном эго и признать, что вокруг есть и другие мнения. Сбалансировать материальный и духовный рост и максимально думать о том, какие знания ты можешь дать обществу, так как по числам господин Ринкевич - гуру знаний" - говорит о президенте нумеролог Илзе Буна-Лединя.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич - активный посетитель публичных мероприятий, где допустим разный стиль одежды, в том числе и одежда для отдыха. Давайте посмотрим на гардероб первого лица государства для мероприятий - от нарядного, соответствующего этикету костюма до одежды свободного стиля, в том числе кепки.
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