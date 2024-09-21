Несмотря на то, что еще в начале лета была надежда, что решение Латгальского районного суда по делу об убийстве семилетней Юстине Рейниковой может быть объявлено в августе или в сентябре, в данный момент известно, что процесс затягивается, возможно, на несколько месяцев. Адвокат Сандры Рейниковой Валерий Перовскис огорчен затянувшимся процессом, однако надеется на положительный исход для своей клиентки. В свою очередь жители края ждут, что в этом деле наконец будет поставлена точка, и обходят лес, где по-прежнему находятся старый дом, в подвале которого было найдено тело ребенка.