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Не прибыл в Рижский аэропорт из Дании. Ищут пропавшего Яниса Витолса

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Янис Витолс
Янис Витолс Фото: Valsts policija

21 сентября этого года в Северо-Курземский участок управления Курземского региона Госполиции поступила информация о том, что вечером 20 сентября, в 23:37, в Латвию, в аэропорт "Рига", из Копенгагена, столицы Дании, не приехал Янис Витолс 2002 года рождения.

В последний раз  Витолс был замечен в приложении WhatsApp 20 сентября этого года, в 21:37.

Приметы: рост 190 см, среднего телосложения, длинные волосы темно-коричневого цвета; темно-карие глаза. Был одет в: темную футболку с короткими рукавами; темные брюки, темные кроссовки. Особые приметы: на левом плече шрам длиной 7 см.

Госполиция призывает посмотреть на фотографию Яниса и отозваться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру 110!

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