Не прибыл в Рижский аэропорт из Дании. Ищут пропавшего Яниса Витолса

21 сентября этого года в Северо-Курземский участок управления Курземского региона Госполиции поступила информация о том, что вечером 20 сентября, в 23:37, в Латвию, в аэропорт "Рига", из Копенгагена, столицы Дании, не приехал Янис Витолс 2002 года рождения.