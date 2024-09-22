Латвийские антипрививочники обсуждают смерть ребенка от дифтерии, RTU будет судиться с Министерством образования, а середина следующей недели принесет изменения в привычной погоде. Тем временм во время испытаний в РФ могла взорваться межконтинентальная ракета, а российские пропагандисты атакуют не только Запад, но и собственный Центробанк. RUS TVNET рассказывает о главных событиях уходящего воскресенья - этих и не только.
Главное за 22 сентября ⟩ RTU судится с IZM, РФ отказалась от саммита мира и запрет на выезд родителям детей с дифтерией
Новости Латвии:
В начале сентября власти и BKUS сообщили, что несколько невакцинированных детей в Латвии заболели дифтерией и были госпитализированы, что означало начало локальной вспышки заболевания. Неделю спустя один мальчик проиграл в битве за жизнь. Вскоре противники вакцин, или "антиваксеры", начали распространять конспирологические теории о вспышке дифтерии. Просматривая группы вакциноскептиков в социальных сетях, приходится сделать вывод: чем дальше - тем безумнее.
Рижский технический университет (РТУ) в судебном порядке потребует от Министерства образования и науки возместить ущерб в размере 74 900 евро из-за отказа в заявке на один из конкурсов научных проектов, сообщили агентству LETA в университете.
21 сентября этого года в Северо-Курземский участок управления Курземского региона Госполиции поступила информация о том, что вечером 20 сентября, в 23:37, в Латвию, в аэропорт "Рига", из Копенгагена, столицы Дании, не приехал Янис Витолс 2002 года рождения.
За рубежом:
С нового года начнут действовать новые правила округления, и Эстония завершит чеканку этих монет. Одно- и двухцентовые монеты с контуром Эстонии будут отправлены в другие европейские страны, где их еще используют. Что планирует делать Латвия? Последуем ли мы за примером соседей и придется ли нам попрощаться с мелкими монетами?
В социальной сети Х опубликованы спутниковые снимки, на которых, вероятно, видна воронка после взрыва ракеты "Сармат" на полигоне в Плесецке, расположенном в Архангельской области на севере России. Многое указывает на то, что это стало следствием неудачного испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат".
В МИД РФ обвинили Киев в намерении предъявить Москве "ультиматум о капитуляции" и заявили, что Россия не будет участвовать во втором саммите мира по Украине.
На прошлой неделе кремлевские пропагандисты буквально изрыгали пламя в связи с визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми. Причиной гнева являются переговоры о разрешении Киеву наносить удары западным оружием по объектам военной инфраструктуры на территории России. Кремль уже заявил, что расценит это как объявление НАТО войны России и что ответ будет немедленным, включая применение тактического ядерного оружия.
По меньшей мере четыре человека были убиты вечером 21 сентября и десятки получили ранения в результате перестрелки в городе Бирмингем в штате Алабама, сообщает телерадиокомпания BBC.
Осенний полдень в деревне Рабасааре в Ляэне-Вирумаа был совсем не спокойным. Местные жители были настолько встревожены планом государства расселить в маленькой деревне мигрантов, прибывших в Эстонию из-за миграционной атаки восточного соседа, что фактически подняли восстание. Именно так звучал сценарий масштабных учений Департамента полиции и погранохраны (PPA) Green Victory, сообщает Rus.Postimees.
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