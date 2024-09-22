Главное за 22 сентября RTU судится с IZM, РФ отказалась от саммита мира и запрет на выезд родителям детей с дифтерией

В Северном полушарии близится к концу лето, и здесь уже побиты сотни температурных рекордов, поэтому шансы, что 2024 год превзойдет 2023-й как самый жаркий год за всю историю наблюдений, равны примерно 95%. Впрочем, миллионам людей не нужны цифры, чтобы это понять: они уже живут в этих условиях. В 2023 году США пострадали от 28 катастроф, связанных с климатом, и каждая из них нанесла ущерб на сумму не менее $1 млрд. Тем временем в Китае наблюдались и разрушительные наводнения, и экстремальная жара, а из-за тайфуна более 120 000 человек пришлось покинуть свои дома в Пекине.