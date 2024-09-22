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Фото, видео Во время испытаний в РФ могла взорваться межконтинентальная ракета (1)

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Во время испытаницй в РФ могла взорваться межконтинентальная ракета
Во время испытаницй в РФ могла взорваться межконтинентальная ракета Фото: Ekrānuzņēmums no video

В социальной сети Х опубликованы спутниковые снимки, на которых, вероятно, видна воронка после взрыва ракеты "Сармат" на полигоне в Плесецке, расположенном в Архангельской области на севере России. Многое указывает на то, что это стало следствием неудачного испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат".

Первым об инциденте сообщил OSINT-аналитик (Open Source Intelligence) MeNMyRC в микроблоге X. Его выводы основаны на спутниковых снимках, на которых виден кратер, образовавшийся, возможно, в результате взрыва ракеты.

"Ракета взорвалась в бункере, образовав огромную воронку и разрушив полигон. "Сармат" - ракета на жидком топливе, поэтому авария могла произойти и не будучи связанной с ее запуском", - говорится в сообщении.

Пожар на территории полигона зафиксировали спутники NOAA-20 и SUOMI NPP.

"Если взрыв ракеты произошел во время процесса дозаправки, это могло бы объяснить отсутствие активности Cobra Ball в день инцидента", - заключил аналитик.

Интернет-издание "Агентство" поясняет, что речь идет об американском самолете-разведчике Boeing RC-135S Cobra Ball, который, по данным портала FlightRadar24, прилетел с базы ВВС США на Аляске для наблюдения за испытанием ракеты "Сармат", но запуск не зафиксировал.

Уточняется, что "первая и последняя" успешная попытка запуска ракеты "Сармат" была предпринята в России 20 апреля 2022 года. Если данные о текущем неудавшемся испытании подтвердятся, оно станет четвертым по счету, напоминает MeNMyRC. Ракета "Сармат" известна на Западе как Satan II.

Новая российская ракета весит более 200 тонн, а ее радиус действия составляет более 11 тысяч километров. Согласно исследованию, проведенному Конгрессом США, считается, что новая ракета-носитель может быть оснащена 10 и более ядерными боеголовками.

"Радио Свобода" напоминает, что в апреле Минобороны России сообщило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Название ракеты не уточнялось.

Российская госкорпорация "Роскосмос" в сентябре 2023 года объявила о том, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" "принят на боевую службу".

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием в 2018 году заявил, что ракета "Сармат" сможет атаковать цели не только через Северный, но и через Южный полюс, преодолевать систему противоракетной обороны и нести высокомощные ядерные материалы.

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