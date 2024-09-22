"Если взрыв ракеты произошел во время процесса дозаправки, это могло бы объяснить отсутствие активности Cobra Ball в день инцидента", - заключил аналитик.

Интернет-издание "Агентство" поясняет, что речь идет об американском самолете-разведчике Boeing RC-135S Cobra Ball, который, по данным портала FlightRadar24, прилетел с базы ВВС США на Аляске для наблюдения за испытанием ракеты "Сармат", но запуск не зафиксировал.

Уточняется, что "первая и последняя" успешная попытка запуска ракеты "Сармат" была предпринята в России 20 апреля 2022 года. Если данные о текущем неудавшемся испытании подтвердятся, оно станет четвертым по счету, напоминает MeNMyRC. Ракета "Сармат" известна на Западе как Satan II.

Новая российская ракета весит более 200 тонн, а ее радиус действия составляет более 11 тысяч километров. Согласно исследованию, проведенному Конгрессом США, считается, что новая ракета-носитель может быть оснащена 10 и более ядерными боеголовками.

🇷🇺 ICBM RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site.

The RS-28 Sarmat is the newest Russian 3 stage silobased, liquid fueled, HGV capable and FOBS capable super-heavy ICBM.

commissioned in 2023 pic.twitter.com/6gJyR7b6X5 — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) September 22, 2024

"Радио Свобода" напоминает, что в апреле Минобороны России сообщило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Название ракеты не уточнялось.

Российская госкорпорация "Роскосмос" в сентябре 2023 года объявила о том, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" "принят на боевую службу".

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием в 2018 году заявил, что ракета "Сармат" сможет атаковать цели не только через Северный, но и через Южный полюс, преодолевать систему противоракетной обороны и нести высокомощные ядерные материалы.

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