В социальной сети Х опубликованы спутниковые снимки, на которых, вероятно, видна воронка после взрыва ракеты "Сармат" на полигоне в Плесецке, расположенном в Архангельской области на севере России. Многое указывает на то, что это стало следствием неудачного испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат".
Первым об инциденте сообщил OSINT-аналитик (Open Source Intelligence) MeNMyRC в микроблоге X. Его выводы основаны на спутниковых снимках, на которых виден кратер, образовавшийся, возможно, в результате взрыва ракеты.
"Ракета взорвалась в бункере, образовав огромную воронку и разрушив полигон. "Сармат" - ракета на жидком топливе, поэтому авария могла произойти и не будучи связанной с ее запуском", - говорится в сообщении.
Пожар на территории полигона зафиксировали спутники NOAA-20 и SUOMI NPP.
My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.— MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024
As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa
Satellite images of Russia's Plesetsk test site in the Arkhangelsk region before and after the explosion of the RS-28 "Sarmat" missile in its silo— NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2024
The RS-28 "Sarmat" is a heavy intercontinental ballistic missile (ICBM), and this marks its fourth failed test. pic.twitter.com/HWjay5d5Go
"Если взрыв ракеты произошел во время процесса дозаправки, это могло бы объяснить отсутствие активности Cobra Ball в день инцидента", - заключил аналитик.
Интернет-издание "Агентство" поясняет, что речь идет об американском самолете-разведчике Boeing RC-135S Cobra Ball, который, по данным портала FlightRadar24, прилетел с базы ВВС США на Аляске для наблюдения за испытанием ракеты "Сармат", но запуск не зафиксировал.
Уточняется, что "первая и последняя" успешная попытка запуска ракеты "Сармат" была предпринята в России 20 апреля 2022 года. Если данные о текущем неудавшемся испытании подтвердятся, оно станет четвертым по счету, напоминает MeNMyRC. Ракета "Сармат" известна на Западе как Satan II.
Новая российская ракета весит более 200 тонн, а ее радиус действия составляет более 11 тысяч километров. Согласно исследованию, проведенному Конгрессом США, считается, что новая ракета-носитель может быть оснащена 10 и более ядерными боеголовками.
🇷🇺 ICBM RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site.— 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) September 22, 2024
The RS-28 Sarmat is the newest Russian 3 stage silobased, liquid fueled, HGV capable and FOBS capable super-heavy ICBM.
commissioned in 2023 pic.twitter.com/6gJyR7b6X5
"Радио Свобода" напоминает, что в апреле Минобороны России сообщило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Название ракеты не уточнялось.
Российская госкорпорация "Роскосмос" в сентябре 2023 года объявила о том, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" "принят на боевую службу".
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием в 2018 году заявил, что ракета "Сармат" сможет атаковать цели не только через Северный, но и через Южный полюс, преодолевать систему противоракетной обороны и нести высокомощные ядерные материалы.
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