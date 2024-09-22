Служба государственной безопасности завершила расследование по десяти уголовным делам за активное участие в происходящем за пределами Латвии вооруженном конфликте, направленном против территориальной целостности или политической независимости страны, передав материалы в прокуратуру и инициировав возбуждение уголовных дел в отношении 13 человек. Следует отметить, что только два из них были возбуждены после полномасштабного вторжения России в Украину.

"В настоящее время в материалах VDD больше нет уголовных производств по факту возможного незаконного участия в боевых действиях в Украине, поскольку служба завершила расследование по ранее возбужденным уголовным производствам", - сообщили в службе.

По информации прокуратуры, шесть уголовных дел направлены в суд, два закрыты на стадии следствия, несколько приостановлено.

"А если мы говорим об украинских случаях, то у самих украинцев могут возникнуть вопросы к этим лицам, несмотря на обвинения со стороны Латвии", - говорит Скайстаис, отмечая, что "здесь может быть интересная правовая база": трудно сказать, чтанут лим украинцы возвращать плененного латвийца в Латвию или сами совершили бы процессуальные действия в рамках законодательства своей страны.

Литва приняла решение, что граждане, воюющие на стороне РФ, будут лишены литовского гражданства. Чиновник, отвечающий за миграцию, отметил, что международное право запрещает лишать человека гражданства, если оно является его единственным, но предусматривает исключения в отношении нелояльных к стране.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил De Facto, что Латвия могла бы поступить аналогичным образом. "Нам просто нужны доказательства того, что этот человек является гражданином России, тогда решение будет принято в ближайшее время", - говорит Козловскис.

Махамаев ранее хвастался перед пропагандистами, что у него есть сербское гражданство и что скоро он станет и гражданином страны-агрессора - России. Следует подчеркнуть, что любое сотрудничество с Россией в сфере уголовного права в настоящее время приостановлено.

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