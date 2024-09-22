Из-за неспособности Совета Безопасности разрешать конфликты система ООН зашла в тупик и доверие к ней быстро сократилось. Карис также подчеркивает необходимость поддерживать Украину и привлечь Россию к ответственности в качестве агрессора, передала канцелярия президента.

"Когда одно государство всеми способами пытается попирать устав ООН, международное сообщество должно еще решительнее защищать устав ООН и его базовые принципы. Эстония твердо поддерживает реформу ООН, особенно Совета Безопасности, потребность в которой очевиднее, чем когда-либо прежде", - сказал Карис.

"Мы все чаще видим, что сфокусированность членов ООН на Украине не является чем-то само собой разумеющимся, особенно потому, что кризис на Ближнем Востоке отвлек внимание многих стран. Поэтому нам надо прилагать больше усилий, чем прежде, чтобы сохранить твердую и широкомасштабную международную поддержку Украины", - заключил эстонский лидер.

Таким образом, Карис в ООН призовет мировых лидеров к реформе Совета Безопасности и поддержке Украины.

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