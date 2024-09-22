В Эстонии тяжело пострадал застрявший в картофелесборщике мужчина

В 17:27 в субботу спасателям из города Тюри поступил тревожный вызов за десяток километров в деревню Лаупа. На месте выяснилось, что обычный сбор картофеля обернулся травмой, требующей длительного восстановления.

Дело в том, что мужчина застрял руками между лентой и роликом картофелеуборочной машины. Спасатели вместе с местными жителями освободили пострадавшего.

Поскольку он получил серьезные травмы, его сразу отвезли с места происшествия в больницу в Таллинн.

В минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали десять человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Различные травмы получили два велосипедиста, один пешеход и один водитель электросамоката.

В субботу оформлено 476 протоколов об административных нарушениях, в том числе 213 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

Задержаны десять пьяных водителей, заведено восемь уголовных дел за вождение в нетрезвом состоянии.

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