Судно с повреждениями и взрывоопасным грузом из России не пускают в Балтийское море

Изначально сообщалось, что для судна был заказан лоцман из Дании, который должен был провести его через пролив Большой Бельт в выходные. Однако, как выяснилось позже, заказ на лоцманские услуги отменили, и лоцман не прибудет. Для сопровождения судна подобные заявки необходимо подавать за 18 часов до начала операции.