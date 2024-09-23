Судно с повреждениями и взрывоопасным грузом из России не пускают в Балтийское море

Поврежденное грузовое судно MV Ruby с опасным грузом удобрений оказалось заблокированным в Северном море к югу от Норвегии. Его запланированное путешествие в Балтийское море временно приостановлено, пишет Rus.Postimees.
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Перевод: Каролийна Вертяева
Изначально сообщалось, что для судна был заказан лоцман из Дании, который должен был провести его через пролив Большой Бельт в выходные. Однако, как выяснилось позже, заказ на лоцманские услуги отменили, и лоцман не прибудет. Для сопровождения судна подобные заявки необходимо подавать за 18 часов до начала операции.