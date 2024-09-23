Трагическое ДТП в Лизумской волости: на аварии пытаются нажиться мошенники

Мошенники используют произошедшую недавно трагическую аварию в Лизумской волости, в которой погибли несколько человек. Они распространяют призывы жертвовать деньги на счета в зарубежных банках. Эти запросы не связаны с семьями, которых коснулась трагедия, это - действия мошенников, пояснила Васкане.

Если пострадавшие в трагедии семьи или друзья действительно захотят собирать средства, важно убедиться в том, что это делают через официальные и проверенные платформы для пожертвований или банковские счета, которые реально им принадлежат, подчеркивает полиция.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе в ДТП в Лизумской волости погибли четверо подростков.

По предварительной информации, подросток, управляя автомобилем Audi, потерял контроль над транспортным средством, в результате чего оно врезалось в дерево.

В аварии погиб водитель 2007 года рождения, а также трое пассажиров - девушки 2006 и 2010 г. рожд. и парень 2007 г. рожд. Еще одна пассажирка 2007 года рождения доставлена в медучреждение.

Принимая во внимание, что водитель был несовершеннолетним, прав у него не было. Кроме того, у машины не было техосмотра.

Начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего.

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