В Запорожье в результате российского удара планирующими бомбами ранены 16 человек

В городе Запорожье на юге Украины в результате российского удара в ночь на понедельник, 23 сентября, ранены не менее 16 человек. Повреждены 13 жилых домов, два детсада и несколько автомобилей, сообщила украинская полиция.

Со своей стороны глава Запорожской областной администрации Иван Федоров написал в Telegram, что российские войска нанесли девять авиаударов по региону. 209 российских дронов различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку, уточнил он.

В сообщениях украинских СМИ отмечается, что российские войска впервые атаковали Запорожье планирующими бомбами, которые выпускаются с истребителей и направляются на цели в десятках километров. Такие бомбы весом в сотни килограммов уже вызвали большие разрушения в Харькове и других украинских городах. По сообщению украинских ПВО, Россия также выпустила по Украине четыре БПЛА, три из них были сбиты.

Херсонская областная военная администрация сообщила в Telegram-канале, что российские войска за прошедшие сутки обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб и семь получили ранения.

Украинские дроны над Россией

Между тем министерство обороны РФ сообщило, что минувшей ночью российские ПВО нейтрализовали четыре беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью и еще четыре - над Белгородской. Как заявило российское ведомство, из Курской области эвакуированы более 130 тысяч жителей, по состоянию на 21 августа подтверждена гибель 31 и ранения 143 человек.

Со своей стороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников на город Губкин. В результате, по словам чиновника, повреждены автомобили и остекление в трех многоквартирных домах.

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