Украинская 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада прорвала российскую границу еще на одном участке, сообщили в понедельник в десантно-штурмовых войсках (ДШВ) ВСУ, пишет "Украинская правда".
Вооруженные силы Украины распространили видеозапись, на которой видно, как украинские солдаты проделывают проходы в инженерных заграждениях, а также первые бои в пограничной полосе.
"Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали один из участков российской границы. Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ", - говорится в сообщении ВСУ.
Где конкретно прорвана граница, не сообщается.
Units of Ukraine's 95th Air Assault Brigade showed how they cleared engineering barriers, entering Russian territory in the Kursk region, and engaging in initial battles, where Ukrainian tank crews dismantled a Russian stronghold. pic.twitter.com/0itlRzAYgV— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 23, 2024