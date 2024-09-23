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Видео ВСУ сообщили о еще одном прорыве границы с Россией (1)

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Фото: Ekrānuzņēmums no video/X

Украинская 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада прорвала российскую границу еще на одном участке, сообщили в понедельник в десантно-штурмовых войсках (ДШВ) ВСУ, пишет "Украинская правда".

Вооруженные силы Украины распространили видеозапись, на которой видно, как украинские солдаты проделывают проходы в инженерных заграждениях, а также первые бои в пограничной полосе.

"Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали один из участков российской границы. Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ", - говорится в сообщении ВСУ.

Где конкретно прорвана граница, не сообщается.

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