Вооруженные силы Украины распространили видеозапись, на которой видно, как украинские солдаты проделывают проходы в инженерных заграждениях, а также первые бои в пограничной полосе.

"Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали один из участков российской границы. Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ", - говорится в сообщении ВСУ.