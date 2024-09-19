Фото Трагедия в Лизумской волости: четыре подростка погибли в ДТП

Авария произошла в четверг, 19 сентября, в 00:36 на дороге Цесвайне - Велена в Лизумской волости. Водитель 2007 года рождения и три пассажира - девушка 2006 года рождения, девушка 2010 года рождения и юноша 2007 года рождения - погибли. Еще одна пассажирка 2007 года рождения была доставлена в медицинское учреждение.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что для освобождения двух погибших подростков из автомобиля потребовались гидравлические инструменты.

Поскольку водитель был несовершеннолетним, водительских прав у него не было. Автомобиль имел действующее свидетельство о прохождении технического осмотра.

По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства аварии расследуются.

За последние годы это одна из самых трагических аварий, в результате которой погибло так много молодых людей. Самая крупная авария с участием молодежи за последние 12 лет произошла 1 января 2012 года в Краславском крае. Тогда автомобиль Mazda 626, в котором находились семеро молодых людей, при этом один - в багажном отделении, съехал с дороги и упал в реку Рудна. Все молодые люди погибли от утопления.

За минувшие сутки было зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий. 14 человек получили ранения.

В сфере дорожного движения было принято 622 постановления об административных правонарушениях, в том числе 281 - за превышение скорости и два - за агрессивное вождение. За вождение в нетрезвом виде возбуждено четыре административных и три уголовных дела.

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