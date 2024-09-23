Отдельно у него предусмотрена встреча с действующим вице-президентом Камалой Харрис, которая на предстоящих в ноябре президентских выборах будет баллотироваться от Демократической партии, а также с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Во время своего визита в Белый дом в четверг Зеленский также попытается убедить Байдена разрешить наконец Украине использовать поставляемое США оружие для нанесения ударов по военным объектам на территории России.

Свой визит в США президент Украины начал с посещения завода в Пенсильвании, на котором производятся столь необходимые Киеву 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

После этого он отправится в Нью-Йорк и Вашингтон.

До сих пор Зеленский не раскрывал детали своего плана и сообщил, что Байден станет первым иностранным лидером, который будет полностью ознакомлен с планом Киева.

После этого с ним будут ознакомлены и лидеры других стран-союзниц Украины.

После встречи с Байденом в четверг у Зеленского запланирована отдельная встреча с Харрис, а в пятницу он встретится с Трампом.

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