Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, однако, заявил, что "Сербия сделала важный шаг для улучшения партнерства с США и обеспечения долгосрочной энергетической безопасности Сербии".

Сербия активно развивает партнерские отношения со странами Евросоюза, так как в будущем страна хочет стать ее членом. В конце августа Вучич подписал договор с президентом Франции Эммануэлем Макроном о закупке 12 истребителей Rafale. Сумма договора - 2,7 миллиарда евро. Макрон сообщил, что эта сделка означает "стратегические изменения в пути, по которому идет Сербия". Кроме того, Сербия заключила несколько десятков экономических договоров, в том числе о развитии в стране ядерной энергии.

Сербия (до этого - Югославия) закупала у Москвы вооружение еще с советских времен. В 2021 году Белград активно рассуждал о закупке российских истребителей. Однако после введения санкций против Москвы имеющиеся у Сербии истребители МиГ-29 стало практически невозможно обслуживать, что стало, вероятно, главной причиной того, что Сербия собирается менять свое стратегическое направление.

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