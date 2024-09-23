"Дружественная" России Сербия хочет снизить свою зависимость от российских энергоресурсов, поэтому она намеревается расширить партнерство с ненавистными Россией США. Несмотря на то, что президент Сербии Александр Вучич пытается поддерживать хорошие отношения с Москвой, Белград все активнее смотрит в западном направлении.
Например, недавно Сербия договорилась с Францией о закупке истребителей вместе российских боевых дронов.
Представители США и Сербии в Вашингтоне подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере энергетике, сообщил Госдепартамент США. Соглашение предусматривает возможности инвестиций российских компаний в энергетический сектор Сербии, в том числе и в развитие зеленой энергетики, что укрепит сотрудничество между странами.
"Это поможет Сербии диверсифицировать источники поставок энергоресурсов и развивать свой экономический рост", - сообщил заместитель госсекретаря США Хосе Фернандес.
Пока что экономический рост Сербии "держится" за счет дешевого российского газа. Чтобы удержать союзников, "Газпром" предлагает Сербии газ по цене, которую сербские чиновники назвали "лучшей в Европе". Отмечается, что государственная компания Србијагас имеет контракт с "Газпромом" на поставку от шести до 11 кубометров газа в сутки в зимний период.
Впрочем, договор о поставке газа в силе до марта 2025 года. В начале сентября российский диктатор Владимир Путин сообщил, что хочет обсудить продление договора с сербскими чиновниками, в том числе заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулиным. Представители Вулина в свою очередь сообщили, что ничего о таких переговорах не знают.
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, однако, заявил, что "Сербия сделала важный шаг для улучшения партнерства с США и обеспечения долгосрочной энергетической безопасности Сербии".
Сербия активно развивает партнерские отношения со странами Евросоюза, так как в будущем страна хочет стать ее членом. В конце августа Вучич подписал договор с президентом Франции Эммануэлем Макроном о закупке 12 истребителей Rafale. Сумма договора - 2,7 миллиарда евро. Макрон сообщил, что эта сделка означает "стратегические изменения в пути, по которому идет Сербия". Кроме того, Сербия заключила несколько десятков экономических договоров, в том числе о развитии в стране ядерной энергии.
Сербия (до этого - Югославия) закупала у Москвы вооружение еще с советских времен. В 2021 году Белград активно рассуждал о закупке российских истребителей. Однако после введения санкций против Москвы имеющиеся у Сербии истребители МиГ-29 стало практически невозможно обслуживать, что стало, вероятно, главной причиной того, что Сербия собирается менять свое стратегическое направление.
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