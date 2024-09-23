В Риге мотоциклист, двигаясь по бульвару Райниса, на мгновение потерял бдительность и врезался в двери троллейбуса, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ В центре Риги мотоциклист протаранил троллейбус. Что могло стать причиной?
На перекрестке улицы Бривибас и бульвара Райниса, у подножия памятника Свободы, в аварии тяжело пострадал водитель мотоцикла Honda. Мотоциклист не остановил свое мощное транспортное средство на красный свет и, почти не тормозя, врезался в бок троллейбуса.
Водитель общественного транспорта предполагает, что мотоциклист, быть может, смотрел вдаль и просто не заметил ближайший светофор, чем и можно объяснить причину такого инцидента.
Подробнее смотрите в сюжете передачи:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!