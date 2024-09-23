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Видео В центре Риги мотоциклист протаранил троллейбус. Что могло стать причиной?

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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" video.

В Риге мотоциклист, двигаясь по бульвару Райниса, на мгновение потерял бдительность и врезался в двери троллейбуса, сообщает передача Degpunktā.

На перекрестке улицы Бривибас и бульвара Райниса, у подножия памятника Свободы, в аварии тяжело пострадал водитель мотоцикла Honda. Мотоциклист не остановил свое мощное транспортное средство на красный свет и, почти не тормозя, врезался в бок троллейбуса.

Водитель общественного транспорта предполагает, что мотоциклист, быть может, смотрел вдаль и просто не заметил ближайший светофор, чем и можно объяснить причину такого инцидента.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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