Видео В центре Риги мотоциклист протаранил троллейбус. Что могло стать причиной?

На перекрестке улицы Бривибас и бульвара Райниса, у подножия памятника Свободы, в аварии тяжело пострадал водитель мотоцикла Honda. Мотоциклист не остановил свое мощное транспортное средство на красный свет и, почти не тормозя, врезался в бок троллейбуса.

Водитель общественного транспорта предполагает, что мотоциклист, быть может, смотрел вдаль и просто не заметил ближайший светофор, чем и можно объяснить причину такого инцидента.

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