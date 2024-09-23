В России введут наказания для иностранцев за "русофобию"

В УК РФ планируется ввести новую статью 136.1 "Русофобия". Первая часть будет предусматривать ответственность за дискриминационные действия, совершенные за пределами РФ иностранцами (в том числе должностными лицами) в отношении россиянина, а также постоянно проживающего в стране лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином России, а вторая часть - за публичные призывы к совершению таких действий.

Правительство одобрило данный законопроект при условии учета замечания, касающегося наказания по данной статье в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В Кабмине считают, что могут возникнуть трудности при реализации данного положения на практике с учетом специфики субъекта преступления.

Наказания для лиц, находящихся за пределами РФ

Планируются также поправки в ч. 3 ст. 12 УК "Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов России". Впредь оно будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в России, и совершивших преступление в отношении соотечественников без гражданства России.

В ч. 5 ст. 247 УПК "Участие подсудимого" вносятся изменения, согласно которым в некоторых случаях судебные разбирательства по уголовным делам о ряде преступлений небольшой и средней тяжести можно проводить без подсудимого (сейчас это касается лишь тяжких и особо тяжких преступлений).

Авторы законопроекта - вице-спикер, депутат от "Единой России" Ирина Яровая и ее соратник по партии - председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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