Видео Преступники вербуют жителей Латвии водителями, но за этим стоит перевозка мигрантов

"Консульский отдел в Берлине довольно регулярно получает уведомления от немецкой стороны о задержании или аресте граждан Латвии. Пока мы не установили, что лица из Латвии будут привлечены к ответственности за контрабанду людей. 16 сентября Германия восстановила пограничный контроль на всех сухопутных границах, чтобы ограничить нелегальную иммиграцию", - рассказали в Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии.

МИД Латвии осведомлен о том, что международные организованные преступные группировки активно вербуют в социальных сетях жителей Латвии, предлагая работу перевозчиков в европейских странах, таких как Венгрия, Чехия, Хорватия и Польша.

"Хотя вербовщики обещают, что в хорошо оплачиваемые обязанности входит транспортировка товаров, но на самом деле работникам велят переправлять иммигрантов из Ирана, Сирии и других третьих стран в Евросоюз. Это уголовное преступление, за которое лица подвергаются аресту и судебному преследованию в стране, где было совершено преступление", - добавили в МИД.

МИД Латвии призывает внимательно оценивать любое предложение о работе за границей и не соглашаться на обещания непроверенных работодателей получить легкую прибыль, так как за этим может скрываться намерение совершить уголовные преступления.

В латвийской полиции поясняют, что не могут комментировать расследования, проводимыми другими учреждениями, однако сотрудничество в аналогичных делах с зарубежными коллегами - вполне распространенная практика.

"Полиция периодически получает информацию о задержанных за границей гражданах Латвии и оказывает поддержку европейским следственным учреждениям. Никакой информации от партнеров по сотрудничеству или запросов о поддержке по конкретному делу мы не получали", - поясняет представитель Государственной полиции Ласма Грейдане.

Статистику по таким случаям полиция не собирает.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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