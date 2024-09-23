В Германии задержали негражданина Латвии, который вез семерых мигрантов из Сирии. У водителя не было прав, а сирийцы ехали из Словении. Оказывается, наших граждан все чаще используют в подобных нелегальных схемах в Европе, предлагая хорошие деньги за перевозку. Но это может привести к серьезным неприятностям. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Преступники вербуют жителей Латвии водителями, но за этим стоит перевозка мигрантов
В задержанной машине находились семь пассажиров-нелегалов, трое из них - в багажнике. Водителю пообещали большое вознаграждение, но теперь ему придется предстать перед немецким судом за это преступление.
Арест был произведен в Баварии. Мигранты в возрасте от 18 до 38 лет ранее находились в Словении, где их подобрал водитель, 38-летний негражданин Латвии, который сам не имел водительских прав. Перевозчик мигрантов был задержан и находится под следствием по обвинению в незаконном ввозе иностранцев и вождении без прав.
Трое сирийцев были доставлены в центр первоначального приема, а еще четверо отправлены обратно в Австрию.
В МИД Латвии поясняют, что посольство не располагает информацией о задержании в Германии негражданина Латвии, но как только получит информацию от правоохранительных органов Германии, консульский отдел немедленно сообщит о факте задержания ответственным органам Латвии.
Практика показывает, что нарушителям закона в Германии предоставляется возможность связаться со своими родственниками, не привлекая к процессу посольство Латвии. Гражданин Латвии в Германии также имеет право попросить не сообщать родственникам о задержании.
"Консульский отдел в Берлине довольно регулярно получает уведомления от немецкой стороны о задержании или аресте граждан Латвии. Пока мы не установили, что лица из Латвии будут привлечены к ответственности за контрабанду людей. 16 сентября Германия восстановила пограничный контроль на всех сухопутных границах, чтобы ограничить нелегальную иммиграцию", - рассказали в Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии.
МИД Латвии осведомлен о том, что международные организованные преступные группировки активно вербуют в социальных сетях жителей Латвии, предлагая работу перевозчиков в европейских странах, таких как Венгрия, Чехия, Хорватия и Польша.
"Хотя вербовщики обещают, что в хорошо оплачиваемые обязанности входит транспортировка товаров, но на самом деле работникам велят переправлять иммигрантов из Ирана, Сирии и других третьих стран в Евросоюз. Это уголовное преступление, за которое лица подвергаются аресту и судебному преследованию в стране, где было совершено преступление", - добавили в МИД.
МИД Латвии призывает внимательно оценивать любое предложение о работе за границей и не соглашаться на обещания непроверенных работодателей получить легкую прибыль, так как за этим может скрываться намерение совершить уголовные преступления.
В латвийской полиции поясняют, что не могут комментировать расследования, проводимыми другими учреждениями, однако сотрудничество в аналогичных делах с зарубежными коллегами - вполне распространенная практика.
"Полиция периодически получает информацию о задержанных за границей гражданах Латвии и оказывает поддержку европейским следственным учреждениям. Никакой информации от партнеров по сотрудничеству или запросов о поддержке по конкретному делу мы не получали", - поясняет представитель Государственной полиции Ласма Грейдане.
Статистику по таким случаям полиция не собирает.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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