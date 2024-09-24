"Не смогла улететь". Что произошло на пусковой площадке баллистической ракеты "Сармат"?

На это указывают разрушения шахты, которая, судя по спутниковым снимкам, была практически уничтожена.

Такой взрыв теоретически мог произойти только из-за топлива. «Сармат» — ракета с жидкостными двигателями (бывают еще твердотопливные). Обычно топливо состоит из двух компонентов, которые смешиваются во время работы двигателя, — само топливо и окислитель.

Состав топлива «Сармат» официально не разглашается. Однако часто топливо, и особенно окислитель в жидкостных ракетах, является высокотоксичным и пожароопасным химическим веществом.

«ПРО не помеха»

«Сармат» стал одним из тех видов вооружений, о которых рассказал в своей известной речи 1 марта 2018 года Владимир Путин. Тогда в своем 14-м послании Федеральному собранию он неожиданно посвятил чуть ли не половину выступления рассказу о новых видах вооружений.

Одним из них была ракета «Сармат». Путин заявил, что Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начало активную фазу испытаний «Сармата». Во время его выступления на заднем плане показали так называемые бросковые испытания ракеты.

В ходе таких испытаний макет ракеты выстреливают из шахты. Настоящие ракеты после такого выстрела на определенной высоте в воздухе запускают двигатели и начинают полет к цели. В ходе бросковых испытаний макет ракеты также может включать двигатели, но его полет длится недолго — он опускается на землю на парашютах.