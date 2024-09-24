В Latvijas Vēstnesis опубликовано сообщение к 12 призывникам СГО явиться на проверку здоровья

Данная проверка обязательна, чтобы убедиться в соответствии состояния здоровья прохождению СГО.

О дате и времени проверки здоровья молодых людей призывают договориться до 8 октября, связавшись по телефону 1827 или написав на электронную почту VAD@klustikaravirs.lv, после чего призывник будет ознакомлен с полным текстом повестки.

Напомним, за неявку на проверку здоровья без оправдательных причин в указанное в повестке время и место Военная полиция применила административное наказание к 91 призывнику в СГО.

Административная ответственность за неявку на проверку здоровья в указанное в повестке время - предупреждение или денежный штраф до 350 евро. Примененные наказания различаются, однако ни один из призывников не был оштрафован на сумму, превышающую 50 евро.

Применение административного наказания не освобождает об обязанности пройти проверку здоровья, призывники переносятся на следующий призыв, указали в министерстве.

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