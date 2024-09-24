В понедельник в Пардаугаве произошло ДТП, в результате которого пострадал мотоциклист, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В Пардаугаве в результате ДТП мотоциклист влетел в строительный забор
Авария произошла возле улицы Мукусалас в направлении Каменного моста.
В ДТП попали легковые автомобили Opel и Škoda, а также мотоцикл BMW. Единственный, кто пострадал в этой аварии - мотоциклист.
"Я здесь был первым - у зеленого, у меня левый поворот. Загорелся зеленый, я жду своего левого поворота. Для остальных тут на самом деле узко. Я к этому краю подъехал, насколько мог, чтобы у всех было место. Стоял, ждал левого поворота, контролировал, что там впереди - там остались всего две машины. Ждал, и бум! Бум в бок - сначала один пролетает мимо, потом второй. Больше ничего не могу рассказать", - поделился с передачей водитель Opel.
Пострадавший мотоциклист был доставлен в больницу. В Службе неотложной медицинской помощи передаче сообщили, что водитель доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии.
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