В условиях экономического кризиса, созданного вторжением России в Украину, Кремль фактически отказался от торговли с Западом и пытался создать новые связи со странами Азии - Китаем и Индией. Попытки и желание диктатора Владимира Путина очень быстро переориентировать создаваемые несколько десятилетий торговые связи и маршруты - не столь простая задача, как хотелось бы Москве.

В этом году США ввели новые правила, повышающие риск наказаний для зарубежных банков, сотрудничающих с Россией. Эти вторичные санкции ограничили торговлю России с новыми торговыми партнерами.

Например, нефть можно поставлять большими грузовыми судами, и для этого не нужна стационарная инфраструктура. Таким образом, Россия смогла обойти установленные Западом ограничения на цену на нефть, активировав "теневой флот", состоящий из устаревших судов. На них ограничения просто не распространяются.

С газом все гораздо сложнее.