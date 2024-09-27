Ищи себя на фото Языческий ритуал, готика и ода квир-сообществу: Bambie Thug в Риге

Напомним, Bambie - небинарная персона, использующая местоимение "они" (they/them) и ставшая первым небинарным исполнителем, представившим Ирландию на "Евровидении". Портал "24 канал" писал, что в ноябре 2023 года они признались, что осознание своей небинарности позволило им "быть более свободной личностью и, следовательно, свободнее в музыке".