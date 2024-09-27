26 сентября в к/з Palladium выступили участники "Евровидения" из Ирландии Bambie Thug. О том, как это было смотрите в нашей галерее!
Для абонентов
Ищи себя на фото ⟩ Языческий ритуал, готика и ода квир-сообществу: Bambie Thug в Риге
Напомним, Bambie - небинарная персона, использующая местоимение "они" (they/them) и ставшая первым небинарным исполнителем, представившим Ирландию на "Евровидении". Портал "24 канал" писал, что в ноябре 2023 года они признались, что осознание своей небинарности позволило им "быть более свободной личностью и, следовательно, свободнее в музыке".
В Риге Bambie Thug также разрушили гендерные и социально-политические стереотипы, создавая определяющий для эпохи звук, граничащий с элементами поп-музыки, рока и электроники. Через особый язык, сценографию и уникальный грим они не только воззвали общество к диалогу, но и представили своеобразную оду квир-сообществу.