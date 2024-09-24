Видео Футболисту марупского клуба после ужасного столкновения потребовалось восемь швов

В воскресенье, 22 сентября, состоялся матч Первой лиги между командами "Марупес" и ФК "Валмиера II". На 84-й минуте матче хозяева площадки побежали в атаку. Один из игроков марупского клуба постарался прорваться мимо вратаря соперника, но был сбит. Судья незамедлительно назначил пенальти и показал Минуссу желтую карточку. При этом сам голкипер остался лежать на земле.

Reta epizode futbolā. Valmieras Nākotnes līgas komandas vārtsargs Renārs Minuss "nopelna" pendeli spēles 84. min., ar savu galvu, kuru viņam pārsit Mārupes uzbrucēja bucis. Rezultātā Renāram 8 šuves, vārtsarga nomaiņa, iesista pendele un Valmierai zaudējums 1-2 #VīrietimNeveicas pic.twitter.com/GUNkChOMjO — Jānis Līgats (@ver0tajs) September 24, 2024

После столкновения с соперником Минуссу оказали медицинскую помощь, однако он не смог вернуться в игру. Вместо него в ворота встал Ральф Шакалис, который капитулировал после пенальти, которое завершилось победным голом "Марупес" (2:1).

В свою очередь Минусс при помощи медиков и сотрудников стадиона покинул поле. Была вызвана неотложная помощь. Представитель ФК "Валмиера II" Янис Линатс сообщил, что Минуссу потребовались восемь швов.

"Марупес" в своем дебютном сезоне в Первой лиге находится на шестом месте в конкуренции 14 команд, что на одну позицию выше ФК "Валмиера II". Победитель турнира выходит в Вирслигу, а обладатель второго места после окончания сезона будет бороться за выход в Вирслигу с худшей командой высшей лиги.

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