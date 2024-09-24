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Видео Футболисту марупского клуба после ужасного столкновения потребовалось восемь швов

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Момент перед столкновением футболистов
Момент перед столкновением футболистов Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В матче Первой лиги - второй по уровню футбольной лиги Латвии - ужасное столкновение пережил вратарь команды ФК "Валмиера II" Ренарс Минусс, которому соперник попал бутсой в лицо.

В воскресенье, 22 сентября, состоялся матч Первой лиги между командами "Марупес" и ФК "Валмиера II". На 84-й минуте матче хозяева площадки побежали в атаку. Один из игроков марупского клуба постарался прорваться мимо вратаря соперника, но был сбит. Судья незамедлительно назначил пенальти и показал Минуссу желтую карточку. При этом сам голкипер остался лежать на земле.

После столкновения с соперником Минуссу оказали медицинскую помощь, однако он не смог вернуться в игру. Вместо него в ворота встал Ральф Шакалис, который капитулировал после пенальти, которое завершилось победным голом "Марупес" (2:1).

В свою очередь Минусс при помощи медиков и сотрудников стадиона покинул поле. Была вызвана неотложная помощь. Представитель ФК "Валмиера II" Янис Линатс сообщил, что Минуссу потребовались восемь швов.

"Марупес" в своем дебютном сезоне в Первой лиге находится на шестом месте в конкуренции 14 команд, что на одну позицию выше ФК "Валмиера II". Победитель турнира выходит в Вирслигу, а обладатель второго места после окончания сезона будет бороться за выход в Вирслигу с худшей командой высшей лиги.

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