На прошлой неделе, после четырех лет судебных разбирательств, стало известно, что актер Каспарс Зале проиграл спор с театром "Дайлес" о восстановлении в должности. Актер прокомментировал случившееся.
"Многое пришлось потерять": Каспарс Зале о проигранном деле против театра "Дайлес"
Как сообщалось, Зале должен вернуть примерно 8 тысяч евро, которые театр выплатил ему на руки несколько лет назад. Теперь театр наконец сможет прекратить рабочие отношения с актером.
"Это новый рубеж. На данный момент работа со мной еще не прекращена. Оставлен в силе пункт о моральном ущербе, а именно о том, что театр "Дайлес" причинил мне моральный ущерб в сумме месячной зарплаты - 950 евро", - сообщил Каспарс изданию Privātā Dzīve.
В настоящее время актер сосредоточен на поиске новой работы - такой, где он сможет получать "нормальную зарплату". Зале не собирается отказываться от профессии актера. "Очень надеюсь, что смогу проявить себя и через работу, а не только через судебные тяжбы. Хотя - этот процесс тоже не следует недооценивать. Это был ценный этап. (...) Мне пришлось многим пожертвовать и потерять, особенно в контексте работы. Мне уже угрожали, что из-за всего этого со мной больше не захотят работать. По большому счету именно так сейчас и выглядит. Нет на меня большого спроса", - вздыхает Каспарс.
Как сообщалось, Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по решению Рижского окружного суда об отклонении иска актера к театру "Дайлес" о его восстановлении в должности. Решение Окружного суда вступило в законную силу.
Подробнее - в номере журнала Privātā Dzīve от 24 сентября.
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