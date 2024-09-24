"Многое пришлось потерять": Каспарс Зале о проигранном деле против театра "Дайлес"

"Это новый рубеж. На данный момент работа со мной еще не прекращена. Оставлен в силе пункт о моральном ущербе, а именно о том, что театр "Дайлес" причинил мне моральный ущерб в сумме месячной зарплаты - 950 евро", - сообщил Каспарс изданию Privātā Dzīve.

В настоящее время актер сосредоточен на поиске новой работы - такой, где он сможет получать "нормальную зарплату". Зале не собирается отказываться от профессии актера. "Очень надеюсь, что смогу проявить себя и через работу, а не только через судебные тяжбы. Хотя - этот процесс тоже не следует недооценивать. Это был ценный этап. (...) Мне пришлось многим пожертвовать и потерять, особенно в контексте работы. Мне уже угрожали, что из-за всего этого со мной больше не захотят работать. По большому счету именно так сейчас и выглядит. Нет на меня большого спроса", - вздыхает Каспарс.