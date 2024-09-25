В Риге выступит Oxxxymiron, которого в России объявили в розыск

"Сладкая жизнь. Разве можно лучше описать то, что происходит вокруг? Поэтому весной 2025 я везу вам DOLCE VITA TOUR - абсолютно новое шоу с атмосферой изобилия, роскоши и легкой тревоги. Новый EP, коллекция хитов и бриллианты, не вошедшие в мировой тур. К чему горькая правда? Получите визу в сладкую жизнь!" - написал артист под анонсом тура.

В рамках своего тура Oxxxymiron выступит в Бельгии, Португалии, Испании, Франции, Австрии, Швейцарии, Польше, Литве, Чехии, Латвии, Эстонии, Финляндии, Германии, Нидерландах, Великобритании, Канаде, США, Израиле и Болгарии.

На сцене "Арена Рига" рэпер выступит 5 апреля 2025 года. Билеты и более подробная информация - на сайте dolcevitatour.com.

Oxxxymiron является одним из наиболее коммерчески успешных рэп-исполнителей России. Его альбомы "Вечный жид" (2011) и "Горгород" (2015) внесли значительный вклад в историю русского рэпа.

После 24 февраля 2022 года рэпер уехал из России, однако в сентябре того же года возвращался в Санкт-Петербург для съёмок клипа на песню "Ойда", которую Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещённой к распространению в России.

Кроме того, за последние пару лет музыканта трижды штрафовали за отсутствие плашки иноагента, один раз оштрафовали за дискредитацию армии РФ, а также признали песню "Последний звонок" экстремистской.

9 мая 2024 год МВД России объявило его в розыск.

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