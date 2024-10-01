Инди-музыкант из Беларуси AP$ENT (Арсений Кисляк) стал популярен в Сети благодаря своей песне "Можно я с тобой?" в 2022 году. Его трек "завирусился" в TikTok, получил миллионы прослушиваний, а люди стали называть песню "гимном котиков". TVNET+ поговорил с музыкантом накануне его концерта в Риге, который все же не состоялся.
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AP$ENT об отмене концерта в Риге, хите "Можно я с тобой?" и побеге из Беларуси
29 сентября AP$ENT должен был выступать в рижском клубе Melnā Piektdiena, но, к сожалению, этот концерт не случился. В передаче "В чем фишка?", записанной 20 сентября, артист назвал причины: "На днях я должен буду объявить, что у нас концерты отменяются, потому что у нас пошли разногласия в живом коллективе. В общем, мы, короче, не приедем к вам, к сожалению".
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