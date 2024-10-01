AP$ENT об отмене концерта в Риге, хите "Можно я с тобой?" и побеге из Беларуси

29 сентября AP$ENT должен был выступать в рижском клубе Melnā Piektdiena, но, к сожалению, этот концерт не случился. В передаче "В чем фишка?", записанной 20 сентября, артист назвал причины: "На днях я должен буду объявить, что у нас концерты отменяются, потому что у нас пошли разногласия в живом коллективе. В общем, мы, короче, не приедем к вам, к сожалению".